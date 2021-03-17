В Узбекистан доставили первую партию вакцины AstraZeneca (видео)

CentralAsia (UZ) - В Узбекистан 17 марта доставили зарегистрированную в Британии и произведённую в Индии вакцину AstraZeneca. Данная партия предоставлена стране бесплатно в рамках Covax и охватит 3% населения Узбекистана.

Как сообщил Минздрав Узбекистана, препарат является одним из трех рекомендованных ВОЗ вакцин. На данный момент из 2 миллионов 600 тысяч прибыло 660 тысяч доз. Следующая партия поступит в мае.

Планируется, что вакцина будут проверяться за короткие сроки, поскольку она уже прошла испытания в других странах. Проверка вакцины в Узбекистане будет длиться неделю.

Сообщается, что вакцину получат дети от 16 лет. Планируется, что до конца года будут провакцинированы 20% населения Узбекистана в рамках проекта Covax.

По данным представителей министерства здравоохранения, доказательств о вреде данной вакцины нет. Из 14 миллионов провакцинированных людей плохо подействовало лишь 17 человек.