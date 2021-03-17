[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистан доставили первую партию вакцины AstraZeneca (видео)
Предыстория: Узбекистан получит 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистан 17 марта доставили зарегистрированную в Британии и произведённую в Индии вакцину AstraZeneca. Данная партия предоставлена стране бесплатно в рамках Covax и охватит 3% населения Узбекистана.

Как сообщил Минздрав Узбекистана, препарат является одним из трех рекомендованных ВОЗ вакцин. На данный момент из 2 миллионов 600 тысяч прибыло 660 тысяч доз. Следующая партия поступит в мае.

Планируется, что вакцина будут проверяться за короткие сроки, поскольку она уже прошла испытания в других странах. Проверка вакцины в Узбекистане будет длиться неделю.

Сообщается, что вакцину получат дети от 16 лет. Планируется, что до конца года будут провакцинированы 20% населения Узбекистана в рамках проекта Covax.

По данным представителей министерства здравоохранения, доказательств о вреде данной вакцины нет. Из 14 миллионов провакцинированных людей плохо подействовало лишь 17 человек.

Новости по теме:

print
  • Россия может заблокировать Тwitter на территории страны
  • В Узбекистане рассказавшего о коррупции в футболе тренера «Турон» отстранили на два матча
  • Президент Узбекистана принял главу «Лукойла» Вагита Алекперова


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com