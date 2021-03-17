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  17 марта 2021
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Выпущены японские памятные марки с изображением монгольского наследия

CentralAsia (MNG) -  Сборная Монголии по фехтованию на Олимпийских играх в Токио проведет тренировку в поселке Имабецу, Япония. По этому случаю почтовое отделение Тохоку выпустило памятные марки с изображением монгольского наследия.

Сборная Монголии по фехтованию готовится к отборочным олимпийским соревнованиям, которые состоятся в Ташкенте, Узбекистан, в апреле 2021 года.

Имабецу — посёлок в Японии, находящийся в уезде Хигасицугару префектуры Аомори. Площадь посёлка составляет 125,28 км², население — 3031 человек (1 августа 2014, плотность населения — 24,19 чел./км². Посёлок расположен на острове Хонсю в префектуре Аомори региона Тохоку. С ним граничат город Госёгавара и посёлок Сотогахама.


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