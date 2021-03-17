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  17 марта 2021
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Найденные в Узбекистане останки могли принадлежать динозавру — ученые (фото)
Предыстория: В Узбекистане обнаружили скелет неизвестного существа (фото)

CentralAsia (UZ) -  Найденные в Узбекистане останки неизвестного существа предположительно принадлежат динозавру – индрикотерию, роду вымерших млекопитающих, называемых иначе гигантскими носорогами. Об этом сообщили в Наманганском государственном музее истории и культуры.

Ранее сообщалось, что 13 марта в селе Коратепа в Наманганском районе Наманганской области, фермер, копавший теплицу, обнаружил останки существа на глубине одного метра.

Исследования проводили сотрудники музея Каримов М., Каримов И., археолог кафедры археологии Наманганского государственного университета Шукурулло Насриддинов и доцент кафедры биологии Эркин Икромов.

Индрикотерий – это было крупнейшее наземное млекопитающее. Остатки индрикотериев весьма многочисленны и встречаются во многих местонахождениях Азии: в Казахстане, Монголии, Пакистане, Западном Китае, где в олигоценовую эпоху, около 25 миллионов лет назад, простиралась широкая равнина.

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