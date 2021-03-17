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  17 марта 2021
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Российский фридайвер установил рекорд Гиннеса, нырнув на 80 метров подо льдом Байкала. Видео

CentralAsia (CA) -  Российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по погружению под лед.

В Змеиной бухте на озере Байкал Молчанов в моноласте опустился на глубину 80 метров, побив достижение австралийца Анта Уильямса на 5 метров.

Отмечается, рекорд зафиксировал судья Международной ассоциации дайвинга на задержке дыхания.

Подледное погружение на глубину считается одной из самых сложных и опасных дисциплин фридайвинга из-за стимулирующего эффекта ледяной воды и невозможности всплыть в любой момент.

Алексей Молчанов также является обладателем рекорда по погружению в моноласте в теплых водах. Так, в 2018 году на Багамских островах он опустился на глубину 130 метров.

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