Российский фридайвер установил рекорд Гиннеса, нырнув на 80 метров подо льдом Байкала. Видео

CentralAsia (CA) - Российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по погружению под лед.



В Змеиной бухте на озере Байкал Молчанов в моноласте опустился на глубину 80 метров, побив достижение австралийца Анта Уильямса на 5 метров.



Отмечается, рекорд зафиксировал судья Международной ассоциации дайвинга на задержке дыхания.



Подледное погружение на глубину считается одной из самых сложных и опасных дисциплин фридайвинга из-за стимулирующего эффекта ледяной воды и невозможности всплыть в любой момент.



Алексей Молчанов также является обладателем рекорда по погружению в моноласте в теплых водах. Так, в 2018 году на Багамских островах он опустился на глубину 130 метров.