Российский фридайвер установил рекорд Гиннеса, нырнув на 80 метров подо льдом Байкала. Видео
- Азия и мир, спорт
- 14:08, 17 марта 2021
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CentralAsia (CA) - Российский фридайвер Алексей Молчанов установил рекорд Гиннесса по погружению под лед.
В Змеиной бухте на озере Байкал Молчанов в моноласте опустился на глубину 80 метров, побив достижение австралийца Анта Уильямса на 5 метров.
Отмечается, рекорд зафиксировал судья Международной ассоциации дайвинга на задержке дыхания.
Подледное погружение на глубину считается одной из самых сложных и опасных дисциплин фридайвинга из-за стимулирующего эффекта ледяной воды и невозможности всплыть в любой момент.
Алексей Молчанов также является обладателем рекорда по погружению в моноласте в теплых водах. Так, в 2018 году на Багамских островах он опустился на глубину 130 метров.