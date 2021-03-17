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  17 марта 2021
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В России за сутки коронавирус выявлен у менее 9 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 8998 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 018 (11,3%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зарегистрировано 4 418 436 случаев (+0,20%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 116 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 274 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 493 083 человека.

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