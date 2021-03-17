Число жертв коронавируса в России превысило 93 тыс. человек
- Азия и мир, общество
- 14:21, 17 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 427 человек, передает оперативный штаб.
Так, большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 53 и Санкт-Петербурге — 30.
Общее количество жертв коронавируса в России достигло 93 364 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у более 4,4 млн человек, из них выздоровели — 4 млн, под медицинским наблюдением остаются 493 083 пациента.