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  17 марта 2021
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В Узбекистане не будут повышать цены на электроэнергию в этом году

CentralAsia (UZ) -  Тарифы на электроэнергию в Узбекистане в этом году не будут расти, как и в прошлом году. Об этом 15 марта сообщил председатель правления АО «Региональные электрические сети» Улугбек Мустафоев.

По словам Мустафоева, в республике планируется модернизировать 15 тысяч километров линий электропередачи и 4 тысячи трансформаторов, что позволит улучшить электроснабжение 5 377 махаллей в Узбекистане.

«Если вы обратите внимание, последние два года тарифы на электроэнергию не повышались. Стоимость та же, что и прежде - 295 сумов ($0,02). Президент поручил принять меры, чтобы не допустить повышения тарифов до 2021 года. Цены на все растут, а на электроэнергию - нет. Глава государства поставил перед нами задачу по сокращению себестоимости», - сказал Улугбек Мустафоев.

Этой зимой в Узбекистане по всей стране наблюдался энергетический кризис. Люди выходили на улицы и устраивали акции протестов из-за отстутствия света и тепла.

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