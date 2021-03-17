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  17 марта 2021
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В Бразилии за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество пациентов

CentralAsia (CA) -  В Бразилии за сутки от коронавирусной инфекции умер 2841 человек, это является рекордным показателем смертности с начала пандемии в Бразилии.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 282 400 человек.

За сутки в Бразилии выявили 83 926 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество инфицированных в Бразилии достигло 11 603 535 людей. В мире Бразилия находится на втором месте по количеству инфицированных, после США.

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