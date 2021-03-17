В Бразилии за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество пациентов
- Азия и мир, общество
- 15:06, 17 марта 2021
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CentralAsia (CA) - В Бразилии за сутки от коронавирусной инфекции умер 2841 человек, это является рекордным показателем смертности с начала пандемии в Бразилии.
Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 282 400 человек.
За сутки в Бразилии выявили 83 926 новых случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество инфицированных в Бразилии достигло 11 603 535 людей. В мире Бразилия находится на втором месте по количеству инфицированных, после США.