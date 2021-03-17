580 человек спасены после песчаной бури в Монголии

CentralAsia (MNG) - Местные сотрудники службы чрезвычайных ситуаций Монголии обнаружили 580 человек, в дополнение к девяти взрослым и одному ребенку, которые погибли. Они все были объявлены пропавшими без вести из-за песчаных бурь, произошедших в минувшие выходные в 12 аймаках Монголии, включая Архангай, Булган, Баянхонгор, Говьсумбэр, Завхан, Төв, Өвөрхангай, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь, Сухбаатар и Дорнод.

Поиски завершились 16 марта после того, как последний человек был найден в аймаке Сухбаатар.

Из 590 пропавших без вести 468 человек находились в аймаке Дундговь из-за стихийного бедствия, которое длилось 10-15 часов 14 марта. Отделение неотложной помощи аймака направило на поиски 578 спасателей и 189 единиц оборудования и нашли 459 человек вечером 15 марта.

Пыльная буря со скоростью 34-40 м / сек унесла жизни 10 человек, снесла крыши 69 строений, разбила 30 машин, разрушила 587 заборов и 92 жилых дома.

Заместитель премьер-министра провел встречу с сотрудниками отделения неотложной помощи Дундговь, выразил соболезнования в связи с гибелью людей и распорядился оценить ущерб, незамедлительно направить запрос о чрезвычайной помощи, и обеспечить готовность к возможным ударам шторма в будущем.

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