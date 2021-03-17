[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Кремле прокомментировали заявление разведки США о вмешательстве России в президентские выборы
// РИА Новости / Наталья Селиверстова
Предыстория: Разведка США обвинила Россию в «очернении» Байдена на президентских выборах

CentralAsia (CA) -  В Кремле считают бездоказательными обвинения американской разведки в адрес Москвы в попытках вмешаться в президентские выборы 2020 года в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В рассекреченном во вторник докладе разведсообщества сказано, что Россия пыталась помешать победе Джо Байдена и помочь переизбранию Дональда Трампа. Кроме того, в числе тех, кто, предположительно, хотел повлиять на голосование, названы Иран и Куба. В документе также анонсированы новые санкции против России.

«Мы не согласны с выводами этого доклада в отношении нашей страны. Россия не вмешивалась и в предыдущие выборы и не вмешивалась в упомянутые выборы в этом докладе в 2020 году. Россия не имеет никакого отношения к каким-то кампаниям против кого бы то ни было из кандидатов. В этой связи этот доклад мы считаем неправильным. Он абсолютно безосновательный и бездоказательный», - цитирует Пескова РИА Новости.

По его мнению, это можно расценивать как повод поставить на повестку дня вопрос о новых санкциях.

«Такая линия вредит и без того больным российско-американским отношениям. И, конечно, такая линия далеко не способствует хоть каким-то усилиям, проявлению хоть какой-то политической воли на нормализацию этих отношений», - заключил пресс-секретарь Путина.

print
  • В Душанбе обсудили вопросы развития двустороннего сотрудничества между Таджикистаном и Турцией
  • Сенат Узбекистана одобрил уголовную ответственность за призывы к массовым беспорядкам
  • В Узбекистане не будут повышать цены на электроэнергию в этом году


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com