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  17 марта 2021
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США поздравили Узбекистан с доставкой вакцины против COVID-19
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CentralAsia (UZ) -  Соединенные Штаты поздравляют Узбекистан с успешной доставкой сегодня 660 000 доз вакцины против COVID-19. Эта поставка стала возможной благодаря «COVAX Advance Market Commitment», глобальной инициативе по поддержке равного доступа к вакцинам против COVID-19, сообщили в посольстве США в Ташкенте.

«Сегодня международное сообщество поставляет Правительству Узбекистана
660 000 доз вакцины. Быстрое распространение COVID-19 продемонстрировало, что ни одна страна не может в одиночку противостоять глобальной пандемии. Прекращение пандемии требует тесного международного сотрудничества. Тем не менее, хотя вирус угрожает всему человечеству, наша задача состоит в том, чтобы лекарство было одинаково доступно для всех стран, а не только для самых богатых. Мы не можем быть в безопасности, пока весь мир не будет вакцинирован»,- сказал посол США Розенблюм на церемонии передачи.

Соединенные Штаты тесно сотрудничали с Узбекистаном на протяжении всей
пандемии и предоставили средства индивидуальной защиты, затем оборудование для тестирования и расходные материалы, необходимые для проведения ПЦР-тестов, и пожертвовали 200 аппаратов ИВЛ для лечения тяжелобольных пациентов с COVID. В целом, прямая помощь США Узбекистану в связи с COVID превышает 9 миллионов долларов, - отметили в посольстве.

Ранее сообщалось, что 17 марта в Ташкент из Индии была доставлена первая партия вакцины AstraZeneca. Данная партия была предоставлена стране бесплатно в рамках Covax и охватит 3% населения Узбекистана.

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