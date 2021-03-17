Делегация Роспотребнадзора посетила Национальную лабораторию общественного здравоохранения Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Представители Федерального казённого учреждения здравоохранения Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Ольга Кедрова, Ирина Шарова и Кирилл Марсоха ознакомились с деятельностью Государственного учреждения «Национальная лаборатория общественного здравоохранения» Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана



Как сообщает «Ховар», российские специалисты ознакомились с ходом деятельности лаборатории, а также побеседовали с руководством и специалистами.



В ходе беседы стороны обменялись мнениями по различным направлениям деятельности Национальной лаборатории общественного здравоохранения.



Задачей группы специалистов «Роспотребнадзора» является активизация сотрудничества между «Роспотребнадзором» и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Таджикистана в укреплении санитарно-эпидемического благополучия населения двух стран.



Деятельность российских экспертов в Таджикистане будет направлена на подготовку конкретных предложений о взаимодействии по перечисленным вопросам.

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