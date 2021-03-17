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  17 марта 2021
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Шавкат Мирзиеев провел телефонный разговор с Нурсултаном Назарбаевым

CentralAsia (UZ) -  17 марта состоялся телефонный разговор президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с первым президентом Казахстана – Нурсултаном Назарбаевым.

В начале беседы лидеры обменялись сердечными поздравлениями с наступающим весенним праздником Навруз, искренне пожелали двум братским народам мира, благополучия и процветания, сообщила пресс-служба главы государства.

Были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления узбекско-казахстанских отношений многовековой дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Особое внимание уделено расширению многопланового сотрудничества, продвижению приоритетных проектов в сфере торговли, усилению промышленной кооперации и развитию транспортной инфраструктуры, активизации межрегиональных контактов и гуманитарных обменов.

Обсуждены также вопросы подготовки предстоящего саммита Тюркского совета.

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