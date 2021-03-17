ВОЗ не рекомендует разлучать новорожденных детей с матерями, больными коронавирусом

CentralAsia (CA) - Разлучать новорожденных детей с матерями во время пандемии COVID-19 опасно, это может вести к проблемам со здоровьем и даже смерти младенцев, предупреждают во Всемирной организации здравоохранения. Об этом пишет Центр новостей ООН.



Подобный подход практикуется во многих странах с самого начала пандемии. Новорожденных детей забирают у зараженных COVID-19 матерей или даже у тех из них, чей диагноз еще не подтвердился, и возвращают только после того, как женщина выздоровеет.



Эксперты ВОЗ подчеркивают, что для младенцев, особенно для тех, которые родились преждевременно или с низким весом, в первые дни жизни крайне важно находиться в тесном контакте с родителями, в первую очередь – с матерью.



Специалисты, в частности, напоминают о необходимости телесного контакта и грудного вскармливания. Польза от такого взаимодействия с матерью значительно перевешивает риск развития тяжелой формы COVID-19 у маленьких детей, который крайне низок.



Как показывают научные исследования, выхаживание недоношенных малышей «методом кенгуру», когда постоянно сохраняется тесный физический контакт с матерью, позволяет сократить смертность среди них на 40 процентов, число случаев гипотермии – на 70 процентов, серьезных инфекционных заболеваний – на 65 процентов. Специалисты ВОЗ подсчитали: если не разлучать новорожденных детей с матерями, можно спасти до 125 тысяч жизней.



Согласно рекомендациям ВОЗ, даже если у матери подтверждена инфекция COVID-19, после родов она должна оставаться в одном помещении с младенцем, иметь возможность держать его на руках и кормить грудью. При этом нужно соблюдать правила профилактики инфекционных заболеваний у новорожденных детей.



По последним оценкам, недоношенными, то есть на сроке менее 37 недель, ежегодно рождается 15 миллионов младенцев, а 21 миллион детей появляются на свет с низкой массой тела – менее 2,5 кг. Им может угрожать инвалидность, задержки развития, а также инфекции и осложнения, которые ведут к преждевременной смерти.

