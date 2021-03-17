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  17 марта 2021
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Бердымухамедов ознакомился со строительством в Ашхабаде парка «Лачин»

CentralAsia (TM) -  Президент Гурбангулы Бердымухамедов 17 марта в рамках рабочей поездки по Ашхабаду ознакомился с этапами строительства и особенностями местоположения парка «Лачин», а также с проектами других сооружений, которые будут возведены на его территории, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Открытие нового парка, расположенного в северной части столицы рядом с гостинично-деловым комплексом, приурочено к 30-летию независимости Туркменистана.

Общая площадь парковой зоны составляет 9,75 гектара, длина – 320 метров, ширина – 310 метров. Здесь будут расположены 9 фонтанов, из них – 1 большой в центре и 8 меньшего размера. Помимо этого, планируется построить 3 бассейна.

Бердымухамедов отметил, что в реализации градостроительной программы следует отвести важное место вопросам экологии. Поэтому следует продуманно подходить ко всем аспектам, в том числе к посадке деревьев и кустарников различных пород, формированию газонов и цветочных клумб, подчеркнул глава государства.

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