Бердымухамедов ознакомился со строительством в Ашхабаде парка «Лачин»

CentralAsia (TM) - Президент Гурбангулы Бердымухамедов 17 марта в рамках рабочей поездки по Ашхабаду ознакомился с этапами строительства и особенностями местоположения парка «Лачин», а также с проектами других сооружений, которые будут возведены на его территории, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Открытие нового парка, расположенного в северной части столицы рядом с гостинично-деловым комплексом, приурочено к 30-летию независимости Туркменистана.

Общая площадь парковой зоны составляет 9,75 гектара, длина – 320 метров, ширина – 310 метров. Здесь будут расположены 9 фонтанов, из них – 1 большой в центре и 8 меньшего размера. Помимо этого, планируется построить 3 бассейна.

Бердымухамедов отметил, что в реализации градостроительной программы следует отвести важное место вопросам экологии. Поэтому следует продуманно подходить ко всем аспектам, в том числе к посадке деревьев и кустарников различных пород, формированию газонов и цветочных клумб, подчеркнул глава государства.