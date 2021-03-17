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  17 марта 2021
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31 удар ножом: В Узбекистане мужчина получил 17 лет тюрьмы за убийство жены
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Самарканде мужчина убил свою супругу, которая обиделась и ушла от него к своей сестре.

Как сообщает stv.uz, причиной скандала между супругами стала ревность. По словам брата покойной супруги, стало известно, что она часто страдала от побоев мужа. Женщина несколько раз по этому вопросу обращалась и просила помощи у уполномоченных.

«22 октября она убежала в дом сестры после очередных побоев мужа. Муж последовал за ней и убил»,- сказал брат покойной.

Подсудимый испугался раскрытия совершенного им преступления и с помощью кухонного ножа попытался покончить собой. Однако его жизнь удалось спасти.

«Мы поженились 25 апреля 2019 года. Произошли разногласия из-за ревности, я осознаю свою ошибку»,- признался виновный.

По данным суда, 33-летняя женщина была третьей женой 39-летнего мужчины. С первой супругой он развёлся из-за бесплодия, со второй из-за того, что та уехала в Турцию. Мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы.

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