[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  17 марта 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Эстонии выявили два случая тромбоза после вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Эстонии выявили два случая тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек умер, сообщает «Интерфакс».

По словам советника по медицине Департамента лекарственных средств Алара Ирса, один человек получил прививку вакциной производства Pfizer и BionTech, второй — препаратом AstraZeneca. Человек, вакцинированный AstraZeneca, умер.

У получившего вакцину Pfizer 82-летнего мужчины появился тромб в кровеносном сосуде глаза, у него начались проблемы со зрением, но угрозы жизни нет. Также он принимал лекарство, для которого тромбоз является известным побочным эффектом, отметил советник.

Несмотря на это, Эстония продолжит применять препарат от AstraZeneca до тех пор пока не будет доказано, что случаи тромбоза вызвала именно вакцина, а риск ее введения выше, чем польза от вакцины, добавил Ирс.

Днем ранее к такому же выводу пришла экспертная комиссия по иммунопрофилактике и министр здравоохранения Танель Кийк.

В основном в Эстонии из побочных реакций на вакцину от AstraZeneca фиксируют проявления аллергии.

Ряд других стран Европы приостановил использование вакцины от AstraZeneca из-за выявления случаев тромбоза после вакцинации.

Новости по теме:

print
  • Мэр Улан-Батора возглавит оргкомитет II Восточноазиатских юношеских игр в столице Монголии
  • Узбекистан получит 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca
  • Прошла видеоконференция с участием посла Таджикистана и представителей Германии и Афганистана


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com