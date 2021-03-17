В Эстонии выявили два случая тромбоза после вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - В Эстонии выявили два случая тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек умер, сообщает «Интерфакс».



По словам советника по медицине Департамента лекарственных средств Алара Ирса, один человек получил прививку вакциной производства Pfizer и BionTech, второй — препаратом AstraZeneca. Человек, вакцинированный AstraZeneca, умер.



У получившего вакцину Pfizer 82-летнего мужчины появился тромб в кровеносном сосуде глаза, у него начались проблемы со зрением, но угрозы жизни нет. Также он принимал лекарство, для которого тромбоз является известным побочным эффектом, отметил советник.



Несмотря на это, Эстония продолжит применять препарат от AstraZeneca до тех пор пока не будет доказано, что случаи тромбоза вызвала именно вакцина, а риск ее введения выше, чем польза от вакцины, добавил Ирс.



Днем ранее к такому же выводу пришла экспертная комиссия по иммунопрофилактике и министр здравоохранения Танель Кийк.



В основном в Эстонии из побочных реакций на вакцину от AstraZeneca фиксируют проявления аллергии.



Ряд других стран Европы приостановил использование вакцины от AstraZeneca из-за выявления случаев тромбоза после вакцинации.

