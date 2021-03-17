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  17 марта 2021
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В Узбекистане насчитывается 2,7 млн автомобилей, - Госкомстат

CentralAsia (UZ) -  Больше всего частных автомобилей на территории Узбекистана приходится на Ташкент — 467 176. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета по статистике республики.

По данным Госкомстата на 1 января 2021 года, всего в стране 2,7 млн автомобилей, находящихся в собственности населения (компании не учитываются). Второе место после столицы занимает Самаркандская область (323 586 автомобилей), третье — Ферганская область (276 558).

Самой распространенной моделью в стране стала Nexia — 637 547 автомобилей. Далее следуют Damas (429 404), Matiz (288 685), Lacetti (282 929) и Cobalt (267 948).

На прошлой неделе правительство Узбекистана приняло постановление, меняющее сроки и правила проведения техосмотра. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2021 года.
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