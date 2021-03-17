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  17 марта 2021
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В Туркменистане врачей и полицейских прививают китайской вакциной, - СМИ

CentralAsia (TM) -  10 марта в Дашогузе началась вакцинация от COVID19. Первыми прививают медработников и полицейских, сообщают «Хроники Туркменистана».

В многопрофильной велаятской больнице и в инфекционной больнице большинство медиков получили первую прививку. Ее также получили сотрудники Службы дорожного контроля полиции.

Официально в Туркменистане на данный момент лицензию на применение получили только два российских препарата «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Однако, как рассказали источники ХТ, людей прививают китайским препаратом, партия которого поступила в страну 6 марта. Какая вакцина используется, узнать не удалось, так как по словам источников, ее название написано китайскими иероглифами.

Медицинские учреждения в этрапах Дашогузского велаята получили распоряжение готовить электронные карты вакцинации, где должны быть указаны персональные данные человека и даты прививок. Однако вакцинирование в районах еще не началось.

По данным на начало марта вакцинированы 3% военнослужащих – командный состав армии, сотрудники министерства, командиры и офицеры воинских частей, расположенных в Ашхабаде и его окрестностях. Их прививали российским «Спутником».

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