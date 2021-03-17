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  17 марта 2021
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Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Совета тюркоязычных государств

CentralAsia (UZ) -  В Туркестане по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 31 марта пройдет саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Свое участие в форуме подтвердили все главы государств - членов ССТГ [Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Турция – ред.] и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации», - говорится в сообщении МИД РК.

По итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира.

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