Шавкат Мирзиёев примет участие в саммите Совета тюркоязычных государств

CentralAsia (UZ) - В Туркестане по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева 31 марта пройдет саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

«Свое участие в форуме подтвердили все главы государств - членов ССТГ [Азербайджан, Кыргызстан, Турция, Узбекистан, Турция – ред.] и премьер-министр Венгрии, являющейся наблюдателем в данной организации», - говорится в сообщении МИД РК.

По итогам саммита ожидается подписание декларации, объявляющей Туркестан духовной столицей тюркского мира.