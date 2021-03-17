Из России в Узбекистан запустили новые поезда для вывоза мигрантов

CentralAsia (UZ) - До конца марта в Узбекистан будут возвращены еще две группы мигрантов, оставшихся во время пандемии короновируса в России. За узбекистанцами отправят два специальных пассажирских поезда в Москву и Волжский.

Возвращение мигрантов на родину организовано компанией «Узбекистон темир йуллари».

Специальный поезд №483 сообщением Волжский – Ташкент отбудет из города Волжский (Волгоградская область Российской Федерации) 19 марта в 20:50 по московскому времени.

Специальный поезд №476 сообщением Москва – Ташкент отбудет с московского железнодорожного вокзала «Казанский» 22 марта в 22:28 по московскому времени.

Для удобства пассажиров на сайте «Узбекистон темир йуллари» введена продажа электронных билетов. Их могут приобрести не только граждане, находящиеся за рубежом, но и родственники или знакомые мигрантов, находящиеся в Узбекистане.