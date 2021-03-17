В Андижанской области из охваченной пожаром больницы эвакуировали 20 человек

CentralAsia (UZ) - В Андижанском медицинском объединении в среду, 17 марта, в 18:42 произошел пожар. Из больницы было эвакуировано 20 находившихся там пациентов, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.



Пожар в здании медицинского объединения, расположенного на улице Шифокор Андижанского района Андижанской области, был оперативно потушен силами районного УЧС. Сгорели 100 квадратных метров крыши и перекрытий, 500 квадратных метров здания удалось спасти.

В момент возгорания в здании находились 20 пациентов. Все они были эвакуированы в безопасное место, сообщений о погибших или раненых нет.