В Андижанской области из охваченной пожаром больницы эвакуировали 20 человек
- Узбекистан, происшествия
- 23:01, 17 марта 2021
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CentralAsia (UZ) - В Андижанском медицинском объединении в среду, 17 марта, в 18:42 произошел пожар. Из больницы было эвакуировано 20 находившихся там пациентов, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.
Пожар в здании медицинского объединения, расположенного на улице Шифокор Андижанского района Андижанской области, был оперативно потушен силами районного УЧС. Сгорели 100 квадратных метров крыши и перекрытий, 500 квадратных метров здания удалось спасти.
В момент возгорания в здании находились 20 пациентов. Все они были эвакуированы в безопасное место, сообщений о погибших или раненых нет.