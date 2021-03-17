В Узбекистане из тюрьмы вышел бывший российский политзаключённый Юсуп Касымахунов

Юсуп Касымахунов

CentralAsia (UZ) - Сегодня стало известно, что 56-летний Юсуп Касымахунов вышел на свободу из тюрьмы в Узбекистане три месяца назад. Об этом сообщается на сайте московского правозащитного центра «Мемориал».



Гражданин Узбекистана Юсуп Касымахунов был первым осуждённым в России по уголовному делу об участии в «Хизб ут-Тахрир». Его и жену арестовали и судили в Москве в 2004 году. После окончания срока заключения в 2011 году ещё год он провел в СИЗО в Мурманске, так как Узбекистан требовал его экстрадиции. В декабре 2012 года Касымахунова всё же освободили, он прилетел в Москву, но спустя несколько дней был похищен в Подмосковье и вывезен в Узбекистан. Достоверной информации о его дальнейшей судьбе не было.

За эти годы Европейский суд по правам человека вынес два постановления по его делу, жалобы готовили юристы «Мемориала».

Сегодня Касымахунов позвонил из Ташкента члену Правозащитного центра «Мемориал» Бахрому Хамроеву и сообщил, что восемь лет находился в различных тюрьмах Узбекистана: первые полгода — в Ташкенте, затем — в Андижане, Жаслыке и др. Дело получило международный резонанс, вероятно, поэтому для изоляции от внешнего мира его почти три с половиной года держали в одиночной камере, отмечает Мемориал.

Отмечается, что в Россию Касымахунов приехать не может, его имя по-прежнему в списке «террористов» Росфинмониторинга и других ведомств.