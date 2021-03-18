Монгольский авиаперевозчик MIAT выполнил прямой грузовой рейс в Данию

CentralAsia (MNG) - Национальный авиаперевозчик MIAT Boeing 767-300 успешно выполнил первый прямой грузовой рейс спецгруза правительства Дании в Копенгаген. Потом приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа 17 марта 2021 года в 10:37.

MIAT выполняет грузовые и специальные рейсы на многих новых маршрутах.

Например, в апреле прошлого года самолет Boeing 767-300 начал международные грузовые рейсы.









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