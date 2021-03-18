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  18 марта 2021
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Бывший дзюдоист и дипломат, руководящий развитием ММА в Монголии

CentralAsia (MNG) -  Бывший дипломат Пантий Ганхуяг возглавляет кампанию Монголии за то, чтобы стать ведущим членом Международной федерации смешанных боевых искусств (International Mixed Martial Arts Federation - IMMAF).

Он является президентом национального руководящего органа Монголии, недавно получившего статус наблюдателя от Совета IMMAF, и запустил четырехлетний стратегический план по развитию тренеров и совершенствованию спортсменов смешанных единоборств до уровня соревнований.

Ганхуяг также поставил цель расширить сотрудничество между национальными группами боевых искусств для интеграции на международном уровне.

Ганхуяг является членом Демократической партии Монголии и раньше был дипломатом в Японии.

Он также занимал пост губернатора монгольского аймака Дорноговь с 2008 по 2016 год.

Национальный руководящий орган Монголии был создан в январе 2019 года в соответствии с целями правительства по повышению физической активности среди молодежи.

Ганхуяг имеет опыт работы в дзюдо и помогает ММА развиваться в стране, проводя семинары, тренинги и тренировочные лагеря.

IMMAF также оказывает техническую поддержку в создании основ для рекреационного участия и соревнований любительского ММА.

Самый известный боец ММА в стране — Жадамбаа Нарантунгалаг, обладатель титула ONE в полулегком весе в 2014 году.


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