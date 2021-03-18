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  18 марта 2021
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Оппозиционная Демпартия Монголии проверяет программу на 5,1 трлн тугриков

CentralAsia (MNG) -  Во время заседания 15 марта фракция Демократической партии (ДП) в парламенте обсудила программу на 5,1 трлн тугриков для предотвращения, борьбы с COVID-19 и смягчения его социально-экономического воздействия, а также ее результаты и реализацию.

Кокус считает, что, поскольку правительство запустило программу восстановления экономики на 10 триллионов тугриков, необходимо отчитаться о расходах и результатах предыдущей программы на 5,1 трлн тугриков.

Фракция Демпартии критиковала правительство за то, что оно не могло объяснить, как они тратили деньги, равные половине годового дохода Монголии в прошлом. Демпартия заявила, что по мере увеличения суммы денег, расходуемых правительством, люди становятся беднее.

Кокус Демпартии отметил, что правительство подписало кредитное соглашение с некоторыми зарубежными странами и международными организациями на сумму 651,9 млн долларов США или 1,8 трлн тугриков, что оказало давление на бюджет в размере 4,5 трлн тугриков. Поэтому собрание сообщило, что будет создана рабочая группа для мониторинга.

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