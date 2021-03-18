Монгольская народная партия сосредоточится на улучшении соглашения Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - 15 марта собрание Монгольской народной партии (МНП) в парламенте собралось, чтобы обсудить некоторые законопроекты, которые будут обсуждаться на пленарном заседании.

Председатель фракции Д.Тогтохсурэн сказал: «В ходе весенней сессии парламент сосредоточит внимание на четырех ключевых вопросах. Во-первых, необходимо приступить к осуществлению правовых реформ в рамках конституционных поправок. В частности, на пленарном заседании будут обсуждены и одобрены Закон о государственной и местной собственности, Закон о правовом статусе столицы, городов и поселков, Закон о политических партиях, Закон о президентских выборах и Закон о Фонде национального благосостояния».

«Во-вторых, будут приняты законы, направленные на обеспечение прав человека, социальной справедливости и независимости судебной власти. В-третьих, мы сосредоточимся на расширении функций парламента. Хотя некоторые полномочия парламента были урезаны поправкой к конституции, роль надзора была увеличена. Об этом мы расскажем на весенней сессии. В-четвертых, мы будем работать над тем, чтобы обеспечить выполнение постановления парламента, касающегося соглашения Оюу-Толгой», - сказал он.

Во время встречи фракция поддержала назначение депутата Ж.Мөнхбата председателем Постоянного комитета по государственному устройству. Бывший председатель постоянной комиссии Л.Энх-Амгалан назначен министром образования и науки.

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