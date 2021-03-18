Военная дипломатия Монголии и геополитический баланс

CentralAsia (MNG) - Вооруженные силы Монголии празднуют свое столетие 18 марта 2021 года. Монголия восстановила независимость от Китая сто лет назад и создала свои вооруженные силы с помощью Советского Союза. Сегодня военные Монголии поддерживают тесные связи с двумя своими соседями и их геополитическими конкурентами.

В феврале 2020 года министерство национальной обороны Китая доставило 100 000 доз вакцины, специально переданных в дар монгольским военнослужащим. Это указывает на высокий уровень сотрудничества между двумя вооруженными силами, которые ранее были воюющими сторонами в 1920-х годах, а также во время советско-китайской напряженности 1960–80-х годов. Военные связи Монголии с Китаем сосредоточены на помощи в целях развития и мерах укрепления доверия, таких как эти и другие формы сотрудничества, включая военные обмены.

В январе 2021 года Министерство обороны США провело 17-й ежегодный двусторонний консультативный совет между США и Монголией, на котором официальные лица подтвердили свою поддержку свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Также в том же месяце заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоана провел виртуальную церемонию открытия с Министерством обороны Монголии центра по укреплению потенциала киберзащиты Монголии.

По мере роста геополитической напряженности между крупными державами малым государствам становится все труднее оставаться нейтральными. Но небольшие вооруженные силы Монголии служат образцом для содействия глобальному миру и стабильности, инвестируя в укрепление доверия.

После двух десятилетий приверженности миротворческой деятельности Монголия сейчас занимает 23-е место в списке стран, предоставляющих войска для Организации Объединенных Наций. Это делает Монголию вторым по величине поставщиком войск из региона Северо-Восточной и Центральной Азии после Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Военные контингенты и госпитали Монголии развернуты в составе миссий ООН в Чаде, Сьерра-Леоне и Судане, а батальон в настоящее время развернут в Южном Судане.





Монголия также постоянно участвует в военных операциях США и НАТО. С 2003 года Монголия направила 1200 военнослужащих для службы в Ираке и более 4500 человек в Афганистан. Более 250 монгольских военнослужащих несут службу вместе с американскими и немецкими военными в Афганистане.

Министерство обороны США определяет Монголию как «надежного, способного и естественного партнера» в том же духе, что и Сингапур, Новая Зеландия и Тайвань. Соединенные Штаты также поддержали инициативу Монголии по преобразованию своей военной базы в советском стиле в современный региональный миротворческий центр, известный как Учебный центр «Таван-Толгой».

Совместно с Соединенными Штатами Монголия ежегодно принимает у себя миротворческие учения Khaan Quest — единственные региональные миротворческие тактические учения. Khaan Quest приветствует НОАК вместе с военными из США, Японии, Южной Кореи, Австралии и стран-членов НАТО.





Что касается сотрудничества с Европой, Монголия имеет опыт работы с бельгийскими военными в Афганистане и Косово, с польскими подразделениями в Ираке, а в настоящее время — с немецкими военными в Афганистане.



Такое развертывание позволило Монголии получить военно-техническую помощь и провести готовящиеся совместные учения. В 2005 году НАТО учредила Программу партнерства и сотрудничества с Монголией, а в 2012 году Монголия стала одним из девяти партнеров НАТО по всему миру.





Сложный геополитический контекст Монголии ограничивает ее сотрудничество с членами НАТО обучением, обучением и операциями по поддержанию мира, а не приобретением военной техники для увеличения своих вооружений и вооружений. Дружелюбное военное сотрудничество Монголии с членами НАТО способствовало ее членству в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2012 году.

Между тем, Монголия уделяет особое внимание своим связям с Россией. В договоре о стратегическом партнерстве между двумя странами от 2019 года сотрудничество в области обороны стало важнейшим компонентом в возрождении военно-технического сотрудничества, что помогло Монголии в модернизации ее вооружений.

С 2008 года совместные двусторонние российско-монгольские учения «Сэлэнгэ» проводятся ежегодно. Во время пандемии COVID-19 в 2020 году две страны провели совместные командно-штабные учения. А когда в России было третье место по количеству заражений COVID-19, монгольские военные приняли участие в Параде Победы, отмечая 75-ю годовщину победы СССР во Второй мировой войне, в которой Монголия была близким союзником.

Оглядываясь назад, становится ясно, что вооруженные силы Монголии преодолели трудности переходного периода, с которыми они столкнулись в 1990-е годы, — сокращение численности войск более чем на 50 процентов, резкое сокращение бюджета и прекращение союза с Советским Союзом.

Хотя вооруженные силы Монголии были реконструированы и с тех пор сыграли заметную роль в построении внешнеполитических целей страны, уравновешивание военной дипломатии страны может стать более сложной задачей, поскольку Соединенные Штаты, Китай и Россия активизируют конкурирующие геополитические программы.

Если напряженность продолжит нарастать, Монголия может снова оказаться во внешней среде, похожей на холодную войну, которую она пережила в 1960–70-е годы, застрявшей между Россией, Китаем и Западом. В таком сценарии история инвестиций Монголии в усилия по укреплению доверия в военной сфере и сбалансированное сотрудничество между сторонами может позволить стране избежать втягивания в каком-либо одном направлении, удерживая ее в центре внимания в качестве нейтральной стороны и потенциального сбалансированного посредника.

автор: Мэндээ Жаргалсайхан — заместитель директора Института оборонных исследований Монголии.

источник: eastasiaforum.org

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