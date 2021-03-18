Связанный с Китаем TA428 продолжает нацеливаться на ИТ-компании Монголии и России

CentralAsia (MNG) - Группа Insikt из Recorded Future недавно выявила возобновление активности, приписываемой предполагаемой китайской группе активности TA428. Выявленная активность совпадает с кампанией TA428, ранее сообщавшейся Proofpoint как «Операция LagTime IT», которая была нацелена на правительственные агентства информационных технологий России и Восточной Азии в 2019 году. Основываясь на выявленной инфраструктуре, тактике и организации жертвы, мы оцениваем, что TA428, вероятно, продолжает заниматься вторжением, нацеленным на организации в России и Монголии, -сообщает Recorded Future.

Инфраструктура и таргетинг

21 января 2021 года Insikt Group обнаружила сервер PlugX C2 103.125.219 [.] 222 (хостинг-провайдер: VPSServer [.] Com), на котором размещено несколько доменов, подменяющих различные новостные объекты Монголии. Один из доменов, f1news.vzglagtime [.] Net, ранее появлялся в вышеупомянутом блоге Proofpoint Operation LagTime IT. На момент публикации блога Proofpoint в июле 2019 года домен vzglagtime [.] Net размещался на 45.76.211 [.] 18 через хостинг-провайдера Vultr. Согласно пассивным данным DNS, на этом IP-адресе одновременно размещались домены на монгольскую тематику, что еще больше усиливало совпадение между этими незарегистрированными предполагаемыми доменами TA428 и ИТ-деятельностью Operation LagTime.

Поддомены, похоже, подделывают знакомые названия и слова на новостную тематику как на английском, так и на монгольском языках. Insikt Group также определила два поддомена в этой кампании с помощью термина «Bloomberg», американского информационного агентства. Однако у нас нет других указаний на то, что эта кампания была нацелена на американские компании. Поддомены в этой кампании использовали знакомые термины, чтобы побудить жертв доверять этим сайтам. Эти незарегистрированные домены включают следующее:

Профиль злоумышленника

TA428 — это связанная с Китаем группа кибершпионажа, выявленная и названная исследователями Proofpoint в 2019 году, но некоторые совпадения в инфраструктуре, виктимологии и инструментах указывают на то, что эта группа могла быть активна еще в 2013 году. Предполагается, что TA428 использует специальные наборы инструментов и нацелен на организации, имеющие большое стратегическое значение для Китая, включая, помимо прочего, ИТ, научные исследования, внутренние дела, иностранные дела, политические процессы и финансовое развитие. В феврале 2021 года исследователи NTT приписали TA428 новую кампанию, на этот раз направленную на оборонные и авиационные организации Восточной Азии в России и Монголии с помощью вредоносного ПО, которое они называют nccTrojan, которое наблюдалось в период с марта 2019 года по ноябрь 2020 года.

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