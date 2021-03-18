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  18 марта 2021
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168 граждан Монголии из 15 стран вернулись на Родину

CentralAsia (MNG) -  Самолет специального назначения Франкфурт — Улан-Батор приземлился в международном аэропорту Буянт-Ухаа сегодня в 08:30.

Всего в страну прибыли 168 граждан Монголии из Швеции, Германии, Швейцарии, Польши, Ирландии, Италии, Финляндии, Чехии, Бельгии, Турции, Франции, Австрии, Замбии, Иордании и Болгарии.

Из них 17 — пожилые люди, 2 — беременные женщины, 15 — по медицинским показаниям, 40 — семей с маленькими детьми и 94 — по другим уважительным причинам.

По данным оперштаба Государственной чрезвычайной комиссии, граждане будут изолированы в отеле Toyoko Inn.

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