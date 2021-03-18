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  18 марта 2021
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Узбекистан возобновил регулярные авиарейсы в Минск

CentralAsia (UZ) -  Передвижение в направлении Минска на самолетах будет опять возобновлено. Об этом сообщила авиакомпания «Узбекисто хаво йуллари».

Сообщается, что рейсы будут восстановлены с 25 марта. Первый рейс будет запущен 24 марта, далее рейс запланированы на 28 и 31 марта.

Приобрести билеты пассажиры могут как на сайте в онлайн режиме, так и в авиакассах. Цена билета будет равна 4, 710 млн. сумов (около 450 долларов) за эконом класс. Полет бизнес-классом обойдется в 7,450 млн. сумов (700 долларов).

Ранее сообщалось, что с 15 марта в Узбекистане было отменено проведение обязательного теста на коронавирус в аэропорту, на вокзале или на пограничном переходе. При этом в Ташкенте опять усиливают санитарно-эпидемиологические ограничения. В трех районах столицы закрыли все школы на обработку от коронавируса, и школьников отправили на дистанционное обучение.

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