На утро 18 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1186 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- город Алматы - 318;

- город Нур-Султан - 307;

- Карагандинская область - 100;

- Алматинская область - 86;

- Западно-Казахстанская область - 64;

- Акмолинская область - 55;

- Костанайская область - 45;

- Павлодарская область - 44;

- Атырауская область - 38;

- Актюбинская область - 32;

- город Шымкент - 23;

- Северо-Казахстанская область - 21;

- Восточно-Казахстанская область - 18;

- Туркестанская область - 12;

- Жамбылская область - 11;

- Мангистауская область - 8;

- Кызылординская область - 4.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 227 953 случая коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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