На утро 18 марта в Казахстане коронавирус выявлен у 1186 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- город Алматы - 318;
- город Нур-Султан - 307;
- Карагандинская область - 100;
- Алматинская область - 86;
- Западно-Казахстанская область - 64;
- Акмолинская область - 55;
- Костанайская область - 45;
- Павлодарская область - 44;
- Атырауская область - 38;
- Актюбинская область - 32;
- город Шымкент - 23;
- Северо-Казахстанская область - 21;
- Восточно-Казахстанская область - 18;
- Туркестанская область - 12;
- Жамбылская область - 11;
- Мангистауская область - 8;
- Кызылординская область - 4.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 227 953 случая коронавируса.