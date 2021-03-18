В России не хватает трудовых мигрантов из-за пандемии

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CentralAsia (CA) - В течение многих лет Россия полагалась на трудовых мигрантов, выполняющих зачастую наиболее тяжелую и наименее оплачиваемую работу. Они были особенно востребованы в таких отраслях, как строительство и сельское хозяйство, которые сталкивались с хронической нехваткой рабочей силы.



Но сейчас, как сообщает Euronews, когда миллионы мигрантов из стран бывшего Советского Союза застряли дома из-за закрытия границ в условиях пандемии, российским компаниям пришлось адаптироваться.



«По опыту нашей компании, сейчас наблюдается дефицит иностранных рабочих порядка 30%. Но для нас это не является критической проблемой, так как мы решаем ее привлечением рабочих из российских регионов, несмотря на то, что приходится идти на дополнительные затраты», - говорит Виталий Лычиц, замдиректора девелоперской компании «Гранель».



По оценкам экспертов, до начала пандемии в России работали порядка 10 миллионов мигрантов, но в прошлом году около половины из них уехали. Власти забили тревогу и собираются упростить для них въезд в страну. У тех же, кто остался, в условиях дефицита рабочей силы значительно выросли зарплаты.



По словам адвоката Валентины Чупик, такое положение, в котором находятся мигранты, оно лучше, чем было до пандемии, касательно тех кто не уехал и остался, но оно хуже для тех, кто уехал - они много потеряли и находятся сейчас в ситуациях очень большого риска.



Количество мигрантов неуклонно сокращается с 2015 года из-за ослабления рубля. Специалисты говорят, что в долгосрочной перспективе Россия рискует столкнуться с еще более серьезной нехваткой рабочей силы, поскольку многие мигранты региона стремятся найти работу в других странах — в Европе, Турции и Иране.