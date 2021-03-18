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  18 марта 2021
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В Узбекистане массовая вакцинация против COVID-19 начнется после Навруза
Продолжение: В Узбекистан доставили первую партию вакцины AstraZeneca (видео)Предыстория: Узбекистан получит 660 тысяч доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (UZ) -  Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья объявила, что вакцинация населения Узбекистана вакциной AstraZeneca начнется после праздника Навруз - 21 марта.

По данным Министерства здравоохранения, 660 000 доз вакцины COVISHIELD против COVID-19 были доставлены из Индии в Ташкент 17 марта в рамках программы COVAX. Эта вакцина аналогична вакцине Oxford-AstraZeneca, производимой в Великобритании, но с другим названием.

Представители Минздрава Узбекистана заявили, что вакцинация была приостановлена в ряде западных стран из-за опасений по поводу неожиданных побочных эффектов, в основном тромбоза. И в связи с этим вакцинация этой вакциной в республике временно приостановлена. Однако медсестры нескольких семейных и сельских поликлиник, ответственные за вакцинацию, сказали, что им было дано указание начать вакцинацию с доставкой вакцины AstraZeneca.

Эксперт по вакцинам Службы санитарно-эпидемиологического надзора и общественного здравоохранения Дилором Турсунова сообщила, что 660 000 доз вакцины COVISHIELD были бесплатно доставлены из Индии в Узбекистан. «Вакцина AstraZeneca имеет такой же состав, но под другим названием производится в Индии. Сейчас раздаем по всей республике. Во всех регионах пункты вакцинации и наши медсестры готовы», - сказала Турсунова. По её словам, уже подготовлена инфраструктура для перевозки вакцины и вакцинации населения по стране - рефрижераторы с вакциной, холодильники для хранения и пункты вакцинации.

Медсёстры семейных и сельских поликлиник в Узбекистане, которым поручена вакцинация населения от COVID-19 проходят трехдневную программу обучения.

17 февраля правительственная комиссия дала России согласие на начало процесса сертификации ”Спутника V” в Узбекистане, но пока нет никаких официальных заявлений о том, была ли вакцина зарегистрирована.

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