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  18 марта 2021
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В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 807 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 208 881 человека, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 25 053;

- Нур-Султан - 24 886;

- Восточно-Казахстанская область - 20 445;

- Павлодарская область - 18 041;

- Атырауская область - 17 173;

- Карагандинская область - 14 988;

- Акмолинская область - 13 781;

- Северо-Казахстанская область - 12 557;

- Костанайская область - 11 916;

- Западно-Казахстанская область - 11 538;

- Алматинская область - 10 587;

- Жамбылская область - 5897;

- Шымкент - 5646;

- Актюбинская область - 4267;

- Туркестанская область - 4260;

- Мангистауская область - 3998;

- Кызылординская область - 3848.

Коронавирус в Казахстане
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