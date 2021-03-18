В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек

Казахстан, общество

9:43, 18 марта 2021

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// АКИpress CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 807 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 208 881 человека, передает оперативный штаб. В разрезе регионов: - Алматы - 25 053; - Нур-Султан - 24 886; - Восточно-Казахстанская область - 20 445; - Павлодарская область - 18 041; - Атырауская область - 17 173; - Карагандинская область - 14 988; - Акмолинская область - 13 781; - Северо-Казахстанская область - 12 557; - Костанайская область - 11 916; - Западно-Казахстанская область - 11 538; - Алматинская область - 10 587; - Жамбылская область - 5897; - Шымкент - 5646; - Актюбинская область - 4267; - Туркестанская область - 4260; - Мангистауская область - 3998; - Кызылординская область - 3848. Коронавирус в Казахстане Карта распространения