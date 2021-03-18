В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 800 человек
CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 807 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 208 881 человека, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 25 053;
- Нур-Султан - 24 886;
- Восточно-Казахстанская область - 20 445;
- Павлодарская область - 18 041;
- Атырауская область - 17 173;
- Карагандинская область - 14 988;
- Акмолинская область - 13 781;
- Северо-Казахстанская область - 12 557;
- Костанайская область - 11 916;
- Западно-Казахстанская область - 11 538;
- Алматинская область - 10 587;
- Жамбылская область - 5897;
- Шымкент - 5646;
- Актюбинская область - 4267;
- Туркестанская область - 4260;
- Мангистауская область - 3998;
- Кызылординская область - 3848.
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