В Туркменистане возводят первый в стране «умный» город

CentralAsia (TM) - В Туркменистане появится первый смарт сити – «умный» город, максимально удобный для жизни людей. Он будет создан на месте строящегося нового административного центра Ахалского велаята. Об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов, побывав на месте его строительства.

Бердымухамедов подчеркнул, что ключевым принципом здесь станет самодостаточность организации городского пространства на основе интеллектуальных систем, чтобы обеспечить для населения все возможности для комфортного быта, плодотворной работы и учёбы, полноценного отдыха, занятий спортом, творчеством.

«Таким образом, это будет смарт сити – «умный» город, максимально удобный для жизни людей», – сказал Бердымухамедов.

Как сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана, местность, отведённая под строительство нового административного центра Ахалского велаята, была тщательно исследована учёными, включая её экологическое состояние, сейсмичность и другие соответствующие показатели.

Вниманию главы государства были представлены проекты новостроек социальной сферы – начальной и средней профессиональной школ, специальной и детской школ искусств, дома здоровья, средней школы на 720 мест, детского сада на 320 мест, многопрофильного спортивного комплекса, стадиона на 10 тысяч мест, водного комплекса, парковых и досуговых зон.

В соответствии с Генеральным планом, здесь будут построены Государственный цирк, Международная высшая школа коневодства и Научно-производственный центр данного профиля, Торгово-развлекательный центр, административный центр велаятского управления здравоохранения, многопрофильная больница на 360 мест, медицинские центры – онкологии на 150 мест, охраны здоровья матери и ребёнка на 150 мест, скорой помощи.

На рассмотрение главы государства были представлены проекты 7-этажных 28-квартирного, 56-квартирного и 42-квартирного, 9-этажного 54-квартирного, 5-этажных 30-квартирного и 40-квартирного жилых домов. Здесь также будет возведён велаятский детский оздоровительно-реабилитационный центр.

Возводимые здания библиотеки и велаятского архива будут оснащены современными технологиями и цифровой системой. Драматический театр велаята, музей, а также монумент «Ахал», который будет установлен на территории нового центра, и флагшток для Государственного флага создадут единый ансамбль.