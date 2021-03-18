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  18 марта 2021
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От коронавирусной пневмонии в Казахстане умерли три пациента за сутки

CentralAsia (KZ) -  Оперативный штаб Министерства здравоохранения Казахстана опубликовал информацию о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 марта.

Так, в стране за сутки зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками COVID-19, 3 летальных исхода и 186 человек выздоровели.

Всего с 1 августа зарегистрировано: заболевших – 49 953, летальных случаев - 659, выздоровевших - 45 614.

Коронавирус в Казахстане
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