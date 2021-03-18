В Монголии растет число зараженных коронавирусом

CentralAsia (MNG) - За минувшие сутки 158 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Монголии в ходе ПЦР-тестирования 17 044 человек. Об этом сообщили в Минздраве.

Руководитель отдела инфекционного надзора и исследований НИЦИЗ Ж.Байгалмаа уточнила, что 149 новых случаев выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора, 7 выявлены в аймаке Хубсугул, 2 — в аймаке Төв.

Общее количество выздоровевших достигло 3212 человек (+81).

По состоянию на 18 марта количество зарегистрированных случаев коронавируса в Монголии составляет 4498 человек (+158), лечение проходит 1201 пациент, из них три пациента находятся в критическом состоянии, у 8 — состояние тяжелое, а у оставшихся пациентов болезнь протекает в легкой форме.

Коронавирус в Монголии

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