В Израиле выдают «зеленые паспорта» тем, кто вакцинировался от коронавируса

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CentralAsia (CA) - В Израиле уже больше недели снова открылись бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них можно только при наличии «зеленого паспорта».



Как сообщает ВВС, вакцинные паспорта выдаются через неделю после получения второй дозы препарата от коронавируса.



Возможное внедрение вакцинных паспортов обсуждается давно и во многих странах, но пока только один Израиль перешел к данной системе. Недавно стало известно, что Китай ввел обязательные вакцинные паспорта для поездок за границу. Однако израильский опыт касается внутреннего распорядка жизни страны.



В конце февраля в интервью американскому каналу NBC генеральный директор фармацевтического концерна Pfizer Альберт Бурла назвал Израиль «всемирной лабораторией», имея в виду беспрецедентный масштаб вакцинации в стране и то, что там используют только препарат Pfizer. По его словам, Израиль стал своеобразным ориентиром, по которому можно судить о влиянии вакцинации на сферу общественного здоровья и экономику.



Страна одной из первых в мире оперативно оформила покупку миллионов доз вакцины, и с конца декабря прошлого года привила хотя бы одной дозой уже более половины населения страны.



Сейчас вакцинированный израильтянин может вернуться к социальной и культурной жизни (билеты в театры и музеи раскуплены надолго вперед), не обязан сидеть в карантине по возвращении из-за границы и освобождается от правил, предусмотренных системой отслеживания контактов заболевшего. То есть ему не надо изолироваться, если он попал в круг общения человека, у которого выявили коронавирус.



«Зеленый паспорт» также отныне требуется при посещении отелей, бассейнов, тренажерных залов и спортивных мероприятий. Дети младше 16 лет, которым пока не делают прививки, для посещения этих мест должны сдать тест на коронавирус.



При этом вакцинация не освобождает от необходимости носить маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Штраф за отсутствие маски для абсолютно любого гражданина страны составляет 1000 шекелей (порядка 300 долларов).



Для поездок в общественном транспорте и входа в торговые центры вакцинный паспорт не нужен.