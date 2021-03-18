Девушку из Казахстана, придумавшую «умную таблетницу», пригласили учиться в Гарвард

CentralAsia (KZ) - 17-летняя Дильназ Камалова из Алматы получила официальное приглашение от Гарвардского университета. Девушка, получившая патент на проект «умная таблетница», собирается учиться по специальности «машиностроительная инженерия и компьютерные технологии», передает Nur.kz.

Ученица 12-го класса НИШ Алматы Дильназ Камалова официально приглашена на учебу в Гарвардский университет. В вузе есть возможность выбрать профессию на 2 курсе. Дильназ планирует учиться по специальности «машиностроительная инженерия и компьютерные технологии».

Дильназ — автор проекта «умной таблетницы», смарт-бокса и приложения к нему, благодаря которым человек не забудет о приеме лекарств. Проект направлен на помощь людям, страдающим болезнью Альцгеймера, из-за которой возможны провалы в памяти, а также на помощь всем тем, чья жизнь связана с регулярным приемом таблеток, например, больным астмой или диабетом.

В 2020 году девушка запатентовала эту разработку. «Умная таблетница» также была включена в список «20 лучших идей» Google Science Fair. Благодаря этому Дильназ посетила штаб-квартиру Google в Калифорнии.

Казахстанка также является одним из разработчиков мобильного приложения «Teco». Это трехмерная мобильная игра, помогающая игрокам изменить свое экологическое сознание и поведение. Благодаря технологии дополненной реальности игра помогает сдавать вещи на переработку и задуматься над экологичным образом жизни.

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