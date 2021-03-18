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  18 марта 2021
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В Монголии прививку от коронавируса получили более 155 тыс. человек

CentralAsia (MNG) -  В настоящее время в столице Монголии работает 41 прививочный пункт, 17 марта 15 748 человек были привиты от коронавируса. Таким образом, в стране прививку от коронавируса получили 155 489 человек.

На сегодняшний день в столичных пунктах вакцинации посменно работают 97 медицинских бригад в штате 671 сотрудник.

Согласно плану правительства, жители Улан-Батора полностью будут охвачены вакцинацией до конца апреля. Представитель Минздрава Г.Болдмаа сообщила, что в Монголии иммунизировано 6,7% населения, что является очень высоким показателем.

Коронавирус в Монголии
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