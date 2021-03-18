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  18 марта 2021
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Риск повторного заражения коронавирусом выше у людей свыше 65 лет

CentralAsia (CA) -  Люди старше 65 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют высокий риск повторно заразиться COVID-19, чем более молодые, сообщает научный журнал The Lancet.

Датские ученые провели исследование на анализе более 10 млн ПЦР-тестов, которые сдали около 4 млн человек (69% населения Дании).

В целом, согласно исследованию, уровень защиты от повторного заражения у переболевших составляет 80%, однако среди лиц старше 65 лет он падает до 47%.

Как заявили авторы работы, на естественную защиту нельзя полагаться, а вакцинация всех групп населения является наиболее надежной мерой для обеспечения защиты от COVID-19.

Также ученные подчеркнули важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.

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