Риск повторного заражения коронавирусом выше у людей свыше 65 лет

CentralAsia (CA) - Люди старше 65 лет, переболевшие коронавирусной инфекцией, имеют высокий риск повторно заразиться COVID-19, чем более молодые, сообщает научный журнал The Lancet.



Датские ученые провели исследование на анализе более 10 млн ПЦР-тестов, которые сдали около 4 млн человек (69% населения Дании).



В целом, согласно исследованию, уровень защиты от повторного заражения у переболевших составляет 80%, однако среди лиц старше 65 лет он падает до 47%.



Как заявили авторы работы, на естественную защиту нельзя полагаться, а вакцинация всех групп населения является наиболее надежной мерой для обеспечения защиты от COVID-19.



Также ученные подчеркнули важность мер по защите пожилых людей во время пандемии, в первую очередь речь идет о дистанцировании и приоритетности их вакцинации.