В Таджикистане прошло заседание по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской госграницы

CentralAsia (TJ) - В городе Гулистон Согдийской области 16-17 марта состоялось очередное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы.



Как сообщает пресс-служба МИД РТ, заседание прошло во главе с председателем Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым и председателем ГКНБ Кыргызстана Камчибеком Ташиевым.



В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросу делимитации таджикско-кыргызской государственной границы. Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере.



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