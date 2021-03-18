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  18 марта 2021
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В Таджикистане прошло заседание по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской госграницы

CentralAsia (TJ) -  В городе Гулистон Согдийской области 16-17 марта состоялось очередное заседание правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по делимитации и демаркации государственной границы.

Как сообщает пресс-служба МИД РТ, заседание прошло во главе с председателем Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана Саймумином Ятимовым и председателем ГКНБ Кыргызстана Камчибеком Ташиевым.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросу делимитации таджикско-кыргызской государственной границы. Отмечается, что встреча прошла в дружественной атмосфере.

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