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  18 марта 2021
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В Узбекистане за сутки выявили 113 новых случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки, 17 марта, количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Узбекистане составляет 80971 (+113).

По данным Минздрава страны, случаи новых заболеваний выявлены в шести регионах страны, а также в городе Ташкенте (+93).

Всего выздоровели 79533(+83) человек, показатель выздоровления составил 99%.

Из 816 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 141 находятся в тяжёлом состоянии и 23 - в крайне тяжёлом.

Днём ранее в стране было выявлено 115 новых случаев коронавируса.

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