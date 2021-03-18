Байден назвал Путина «убийцей» и сказал, что Россия «поплатится» за вмешательство в американские выборы (видео)

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и сказал, что Россия «поплатится» за вмешательство в президентские выборы США, состоявшиеся в прошлом году.



Во вторник разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию о Джо Байдене на прошлогодних выборах, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

Согласно отчету, распоряжение о ведении кампании по дискредитации Байдена отдал президент Путин.



Отвечая на вопрос о докладе, Байден сказал, что пригрозил Путину ответом во время телефонного разговора в январе.



«Он поплатится. У нас с ним был долгий разговор, когда мы… я сравнительно неплохо его знаю», - сказал он.



«Наш разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, вы — меня. Если я выясню, что это произошло, пеняйте на себя», - продолжил Байден.



В ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил да.



Также американский лидер рассказал, что когда в разговоре назвал Путина бездушным, президент России ответил: «Мы друг друга поняли».



Хотя Байден сказал «вы увидите», что Путин «заплатит», он не стал вдаваться в подробности.



Он сказал, что можно «одновременно делать несколько дел там, где совместная работа в наших общих интересах». Он указал на свое решение продлить соглашение о вооружениях с Россией в январе.