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  18 марта 2021
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Байден назвал Путина «убийцей» и сказал, что Россия «поплатится» за вмешательство в американские выборы (видео)

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC назвал президента России Владимира Путина «убийцей» и сказал, что Россия «поплатится» за вмешательство в президентские выборы США, состоявшиеся в прошлом году.

Во вторник разведка США опубликовала доклад, в котором утверждается, что Россия распространяла дезинформацию о Джо Байдене на прошлогодних выборах, чтобы повысить шансы Трампа на переизбрание.

Согласно отчету, распоряжение о ведении кампании по дискредитации Байдена отдал президент Путин.

Отвечая на вопрос о докладе, Байден сказал, что пригрозил Путину ответом во время телефонного разговора в январе.

«Он поплатится. У нас с ним был долгий разговор, когда мы… я сравнительно неплохо его знаю», - сказал он.

«Наш разговор начался с того, что я сказал: «Я знаю вас, вы — меня. Если я выясню, что это произошло, пеняйте на себя», - продолжил Байден.

В ответ на вопрос, считает ли он Путина убийцей, Байден ответил да.

Также американский лидер рассказал, что когда в разговоре назвал Путина бездушным, президент России ответил: «Мы друг друга поняли».

Хотя Байден сказал «вы увидите», что Путин «заплатит», он не стал вдаваться в подробности.

Он сказал, что можно «одновременно делать несколько дел там, где совместная работа в наших общих интересах». Он указал на свое решение продлить соглашение о вооружениях с Россией в январе.

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