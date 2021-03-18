100-летие Вооруженных сил Монголии. Возложены венки к памятнику генерала Лхагвасурэна Жамъяна

CentralAsia (MNG) - По случаю празднования 100-летия со дня создания современных Вооруженных сил Монголии, возложены венки к памятнику генерала Лхагвасурэна Жамъяна.

Жамьянгийн Лхагвасурэн (16 марта 1912 — 13 мая 1982) — монгольский военный и политический коммунистический деятель, генерал-полковник (1961), министр обороны МНР (1959-1969), Герой МНР (1989, посмертно), обладатель звания «выдающийся военачальник Монголии XX века» (1999, посмертно).

Родился на территории хошуна Дайчин (ныне сомон Сайхан аймака Булган) в семье военного чиновника; в семье, помимо него, был ещё один сын (его брат-близнец) и пять сестёр. Стал одним из первых учащихся школы писцов.

В 20-летнем возрасте добровольно поступил на службу в Монгольскую народно-революционную армию, служил в 15-й кавалерийской дивизии; на службе проявлял большие успехи и решил связать свою жизнь с армией. В течение двух лет (1935-1937) получал военное образование в Москве, окончив курсы при Военно-политической академии имени В. И. Ленина. После окончания до 1938 года продолжал служить на этих же курсах начальником группы монгольских курсантов. В 1935 году стал членом Монгольской народно-революционной (коммунистической) партии.

По возвращении в Монголию в январе 1939 года назначен начальником Политического Совета и заместителем Верховного главнокомандующего Монгольской Народно-революционной армии. Участвовал в сражениях на Халхин-Голе в 1939 году. Также участвовал в боевых действиях советско-японской войны против японской Квантунской армии и войск Маньчжоу-Го в 1945 году, исполняя должность заместителя командующего конно-механизированной группой генерал-полковника И. А. Плиева по монгольским войскам.

В 1951 году окончил Военную академию имени Михаила Фрунзе в Москве. В 1939-1980 годах был членом Президиума ЦК и кандидатом в члены, а затем членом Политбюро ЦК Монгольской народно-революционной партии. В 1940-1947 годах был депутатом Малого хурала, а в 1951 году стал членом Великого государственного хурала. Был начальником Военного института в Улан-Баторе, начальником Генерального штаба МНРА.

С 1956 года возглавлял комитет по физической культуре и спорту, был первым президентом Национального олимпийского комитета Монголии. В 1959-1969 годах был министром по делам народных войск МНР (в 1968 году министерство переименовано в Министерство обороны МНР) и главнокомандующим Монгольской народно-революционной армии Монгольской Народной Республики; на этой должности предпринял существенную реорганизацию монгольских вооружённых сил, но после десяти лет работы в июле 1969 года был вызван на заседание Политбюро и после него отправлен в отставку; подробности этого события не обнародованы в Монголии до сих пор.

Позже служил на протяжении двух лет чрезвычайным и полномочным послом в Болгарии и Польше. Затем избран заместителем председателя Президиума Великого народного хурала МНР, вновь был избран в члены ЦК МНРП. Вышел на пенсию в марте 1982 года в возрасте 70 лет и скончался спустя два месяца от сердечного приступа. Автор нескольких книг.

В 2012 году в Монголии торжественно отмечалось столетие со дня его рождения.

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