В Таджикистане предупредили об опасности схода снежных лавин и селевых явлений

CentralAsia (TJ) - В горных районах Таджикистана 18 и 19 марта возможен сход снежных лавин. В долинах, предгорных районах Хатлонской и Согдийской областей и районах республиканского подчинения возможны селевые явления, сообщает «Ховар» со ссылкой на Агентство по гидрометеорологии республики.



В Горно-Бадахшанской автономной области — переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью по западу в отдельных районах небольшие осадки (дождь, снег). Ветер западный, 3-8 м/с. Температура по западу ночью -4+1, днем 5-10 градусов тепла, по востоку ночью 10-15 градусов мороза, днем -2+3.



В Согдийской области — переменная облачность, без осадков, местами слабый туман. Ветер западный, 3-8 м/с, в отдельных районах усиление до 20-25 м/с, с порывами до 30 м/с. Температура в долинах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла, в горах ночью -2+3, днем 5-10 градусов тепла.



В Хатлонской области — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура в долинах ночью 3-8, днем 20-25 градусов тепла, в предгорьях ночью 1-6, днем 12-17 градусов тепла.



В районах республиканского подчинения — переменная облачность, без осадков, лишь ночью и утром в отдельных горных районах небольшие осадки (дождь, снег), местами слабый туман. Ветер западный, 4-9 м/с. Температура в долинах ночью 4-9, днем 17-22 градуса тепла, в горах ночью 0-5, днем 8-13 градусов тепла.



В Душанбе — переменная облачность, без осадков. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 5-7, днем 19-21 градус тепла.



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