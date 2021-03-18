В Узбекистане вакцинация будет добровольной, как и выбор вакцины, - глава Санэпиднадзора

CentralAsia (UZ) - Глава Санэпиднадзора Узбекистана Баходир Юсупалиев заявил, что вакцинация от коронавируса будет добровольной, как и выбор вакцины: «Хочешь — AstraZeneca, хочешь — китайская вакцина, хочешь — узбекско-китайская или российский „Спутник“ V».



17 марта Узбекистан получил первую партию вакцины от коронавируса в рамках глобальной программы COVAX — 660 тысяч доз препарата AstraZeneca (Covishield). Заместитель министра здравоохранения, начальник Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Баходир Юсупалиев сообщил Газете.uz, что массовая вакцинация AstraZeneca начнётся после Навруза — с 23−24 марта.

Всего в Узбекистане на первом этапе планируется привить свыше 4 миллионов 112 тысяч человек. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе в утверждённом порядке: граждане в возрасте 65−74 лет, 75−84 лет, 85 лет и старше, медработники, граждане с хроническими заболеваниями (18−65 лет), преподаватели школ, сотрудники ДОО, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов.

По словам Баходира Юсупалиева, следующая партия вакцин AstraZeneca в рамках COVAX ожидается в начале апреля (представители ВОЗ и ЮНИСЕФ сообщили, что это произойдёт в мае).

На пресс-конференции Баходир Юсупалиев отметил, что «вакцинация будет добровольной — никого принуждать не будут».

«Хочешь — AstraZeneca, хочешь — китайская вакцина, хочешь — узбекско-китайская вакцина или российский „Спутник“ V. Будет добровольная вакцинация. Проблема в том, что пока завезли AstraZeneca. Вы сами понимаете, есть дефицит. Производственных мощностей не хватает. Но мы привезли 660 тысяч AstraZeneca. На следующем этапе планирует доставка вакцины „Спутник V“ и других», — заявил Баходир Юсупалиев.

Представительство ВОЗ в Узбекистане в комментарии по поводу приостановки рядом стран применения вакцины AstraZeneca заявило, что «нарушения свертываемости крови у небольшого количества людей, получивших вакцину AstraZeneca» позволило выявить «наличие строгой системы надзора за любыми нежелательными явлениями в поствакцинационном периоде».

«Сейчас данные по этим случаям собираются и тщательно анализируются ВОЗ… В настоящее время мы не знаем, были ли некоторые или все эти события вызваны вакциной или другими случайными факторами. Как только обзор будет завершён, мы проинформируем население о сделанных выводах. На данный момент… преимущества AstraZeneca в профилактике COVID-19 перевешивают риски возможных побочных эффектов», — отметили в ВОЗ.