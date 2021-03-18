Фильм «Две тысячи песен Фариды» получил «Снежного барса» в США

CentralAsia (UZ) - Фильму "Две тысячи песен Фариды" режиссёра Ёлкина Туйчива, снятого по заказу Национального агентства "Узбеккино", на 6-м ежегодном Азиатском всемирном кинофестивале (AWFF) в Лос-Анджелесе от имени аудитории присудили приз "The snow leopard award".

Кинофестиваль Аsian World Film Festival (AWFF) организует показ самых лучших фильмов Азиатского региона в г.Лос-Анджелес для признания и привлечения внимания к высокому уровню кинематографистов азиатского региона, укрепления связи между азиатскими и голливудскими киноиндустриями. Через межкультурное сотрудничество фестиваль презентует фильмы из 50 стран азиатского региона, охватывающего территорию от Турции до Японии и от России до Индии.

Фильм "Две тысячи песен Фариды" на примере одной семьи рассказывает о влиянии политических событий в Туркестане начала прошлого века. По сюжету фильма, Камиль, живущий с тремя женами вдали от людей, женится в четвертый раз. Конфликты, связанные с приходом новой женщины в семью, и политическая ситуация в этом регионе приводят к тому, что семья разрушается.