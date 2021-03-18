В Туркменистане оказывается давление на верующих,- СМИ

CentralAsia (TM) - Организация «Forum 18», освещающая нарушения религиозных прав, сообщает о продолжающейся практике арестов и запугивания верующих в Туркменистане в то время, как соответствующие органы отказываются объяснять причины преследований.

Как пишет издание, полиция и другие представители власти усиливают давление на граждан, исповедующих религию за рамками государственного контроля.

«Особенно давление усиливается в Фарапском и Чарджевском этрапах», пишет издание, основываясь на сообщении Азатлыка о задержании около 20 верующих, одного из которых насильно побрили, заставили пить алкоголь и о том, как полиция материлась на задержанных.

Ранее сообщалось, что 9 марта представители властей пришли в главную мечеть Мары и прогнали мусульман, собравшихся там на молитву в честь ночи Мирадж. В тот день у мечети собрались жители практически из всех районов велаята и читали молитву, сидя у наружных стен мечети и на скамейках поблизости, не создавая при этом никаких неудобств.

Законодательство Туркменистана гарантирует права граждан исповедовать религию или не исповедовать, но существует значительная разница между верующими, находящимися под контролем государства и «остальными»; верующие, поддерживающие укоренившийся в стране культ личности имеют привилегии, говорят обозреватели.

Издание «Forum 18» пишет, что 16 марта они попытались связаться по телефону с соответствующими чиновниками туркменского парламента, офисом специального представителя по правам человека и пресс-службой МИД Туркменистана, чтобы получить разъяснения по поводу причин задержания людей.

По сообщениям издания «Forum 18», туркменские власти пытаются держать под контролем не только верующих внутри страны, их также беспокоит и то, что молодые туркменистанцы, обучающиеся за пределами страны, исповедуют свою веру за рамками государственного надзора.